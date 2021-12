Remise des attestations de reconnaissance à 14 médecins chinois arrivés en fin de mission au Tchad

Quatorze agents de l’équipe médicale de la 16ème mission chinoise qui sont arrivés en fin de mission, après une année de travail, ont reçu ce mardi 14 décembre 2021 leurs attestations de fin de mission au Tchad.

La mission de l’équipe médicale chinoise au Tchad est la résultante de la coopération entre les deux pays.

Cette coopération sanitaire se traduit par le développement des services hospitaliers, le renforcement des compétences des agents, l’échange des expériences par le jumelage, la construction, l’extension et l’équipement des services, les missions des spécialistes, la remise des dons de médicaments et matériels médicaux techniques, la construction et la réfection de l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine.

Ils sont au nombre de 14 et composé des radiologues, ophtalmologues, anesthésistes, gynécologues, chirurgiens des odontologistes, et des anatomopathologistes…

Le Secrétaire Général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismael Barh Bachar a précisé que – « cette mission médicale a fait preuve d’une conscience professionnelle aiguë et exemplaire au travail comme en témoignent les différents rapports des populations et des plus hautes autorités »

Le DG du ministère de la santé a tenu à remercier le gouvernement et le peuple de la république populaire de Chine pour le soutien multiforme apporté aux populations tchadiennes.