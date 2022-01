Le ministre de la Santé va en guerre contre les vendeurs des médicaments illégaux

Le ministre de la Santé dit constater avec regret l’installation anarchique des points de vente des médicaments et autres produits pharmaceutiques d’origine douteuse, dans des conditions ne respectant pas les normes, et par des personnes non qualifiées.

Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul précise que ces médicaments se vendent aux alentours des établissements sanitaires. « Ce phénomène qui a pris de l’ampleur ces derniers temps, en plus de la violation des textes en matière de la pharmacie qu’il constitue, expose la population à des produits contrefaits, mettant ainsi la vie de celle-ci en danger », déplore le ministre dans une note circulaire de ce 4 janvier.

Par conséquent, le ministre demande à tous ces vendeurs illégaux de déguerpir sans délai des sites anarchiquement occupés. « Les contrevenants s’exposent à la dure application de la loi », prévient-il.