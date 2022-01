Une délégation du ministère de la Santé a surpris les vendeurs illégaux des produits pharmaceutiques et a saisi plusieurs de leurs marchandises.



Plusieurs produits pharmaceutiques ont été saisis par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale ce jeudi 6 janvier 2022. Ils ont été ramassés dans quatre points de vente situés devant les hôpitaux de la ville de N’Djamena.





Ce sont des produits « falsifiés » selon le directeur de la pharmacie et des médicaments du ministère de la Santé, Dr Haroun Badawi Mahamat. « Et même ceux qui ne sont pas falsifiés ont perdu leur qualité. Il ne sert à rien d’acheter », a t-il martelé.



« A cause de ces médicaments, beaucoup de Tchadiens ont des maladies chroniques, arrêt cardiaque, insuffisance rénale. Quand vous partez à l’hôpital, il y a plusieurs de ces cas de maladie », a révélé le directeur de la pharmacie.



Le gouvernement a interdit la vente des médicaments d’origine douteuse. « On a pris des notes; on a rappelé les gens à l’ordre. Maintenant le temps de parole est passé. On est parti en action pour constater. On va le faire jour et nuit pour que cet exercice cesse devant nos hôpitaux et nos marchés », assure-t-il.





La saisie de ces produits pharmaceutiques fait suite à une note circulaire que le ministre en charge de la santé a publié il y a quelques jours. Elle a relevé que la vente des produits pharmaceutiques « a pris une ampleur inégalée ces derniers temps en violation des textes en matière de la pharmacie ». La note a interpellé les détenteurs des points de vente des médicaments de déguerpir devant les hôpitaux sans délai ».