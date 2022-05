Pèlerinage 2022 : le ministère de la Santé donne des précisions sur la vaccination contre la Covid-19

Par un communiqué, le Comité national de coordination de l’introduction du vaccin contre la Covid-19 au Tchad informe les candidats au pèlerinage, prévu en juillet 2022 à la Mecque en Arabie Saoudite, qu’ils doivent se faire vacciner contre la Covid-19 et disposer d’un schéma vaccinal complet au moins 14 jours avant le départ.

Les vaccins disponibles et acceptés par l’Arabie Saoudite sont Pfizer dont les deux doses doivent être prises entre le 4 et le 25 juin et Johnson & Johnson dont l’unique dose doit être prise dans la même période. Le comité précise que, passé le 25 juin, il ne sera plus possible de se faire vacciner en vue de ce pèlerinage.

Les sites retenus pour la vaccination à N’Djamena sont le Centre international de vaccination, les hôpitaux de la Mère et de l’Enfant, de la Renaissance, de l’Amitié Tchad-Chine et l’hôpital général de référence nationale. En province, ce sont les hôpitaux provinciaux ou d’autres sites officiellement retenus.