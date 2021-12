Paludisme : voici les 11 pays les plus touchés dans le monde

Dans le monde, 10 des 11 pays les plus touchés par le paludisme sont situés en Afrique.

Le rapport sur le paludisme dans le monde 2017 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévenait que la lutte contre le paludisme dans le monde avait atteint la « croisée des chemins » et que les progrès réalisés s’éloignaient des objectifs essentiels de la stratégie mondiale de l’OMS concernant la réduction des nombres de cas et de décès.

Les retards accumulés, selon le rapport de 2021, ont poussé les pays et leurs partenaires mondiaux à renouveler leurs efforts pour lutter contre le paludisme. Ils ont notamment lancé en 2018 la riposte « high burden to high impact » ( ou HBHI, soit « d’une charge élevée à un fort impact »), qui mettait l’accent sur les pays où la charge du paludisme était la plus élevée, et mis à jour en 2021 la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030 de l’OMS.

L’approche HBHI a pour but de soutenir les 11 pays où le paludisme sévit le plus au monde, dans leurs efforts pour retrouver la voie du contrôle et, à terme, de l’élimination du paludisme. Ces 11 pays ( Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Inde, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo (RDC) et République-unie de Tanzanie), selon le rapport sur le paludisme dans le monde 2021, ont enregistré près de 70% des cas et 71% des décès au niveau mondial en 2020.

Durant la pandémie de covid-19, indique le document, tous les pays HBHI ont déployé des efforts considérables pour maintenir leurs services de lutte contre la maladie. En 2020, poursuit le document, les campagnes de chimiothérapie du paludisme saisonnier auprès des enfants ont été menées dans les délais et de nombreux pays ont terminé leurs distributions de moustiquaires imprégnées d’insecticide, malgré quelques retards.

Les cas de paludisme dans tous les pays HBHI ont diminué de 155 millions à 150 millions de 2000 à 2015 avant d’augmenter en 2020. Le nombre de décès est réduit de 641 000 à 390 000 de 2000 à 2015, avant de s’élever à 444 600 en 2000.