Ouverture d’une unité de pacemaker à l’HGRN

Une unité de pacemaker ( stimulateur cardiaque) a été inauguré ce 24 juin, au service de cardiologie de l’hôpital général de référence nationale ( HGRN). C’est un don de l’Association un coeur, un rythme et une vie ( ACRV).

Le professeur Mouanodji Mbaissouroum, chef de service cardiologie de l’HGRN, apprécie dans son allocution le geste posé par l’AVRC. ” L’ouverture de ce centre est rendu possible grâce à l’acquisition des matériels médicaux offerts gracieusement par l’association un cœur, un rythme et une vie (…) la mission de l’ACRV va au-delà de création de ce centre à savoir développer la rythmologie en Afrique en général et au Tchad en particulier”.

Pour sa part, le cardiologue et rythmologue Doudering Tchibkere Jonas, un des responsables de l’Association un coeur, un rythme et une vie explique le contexte de la création de cette unité de pacemaker. “Nous sommes une association née en 2015 tout simplement parce qu’on s’est dit que c’est inconcevable, que c’est intolérable de laisser encore mourir des patients qui ont le blog oriculoventral complet ou des bradycardilaires sévères alors qu’il y a un traitement curatif qui est juste un Pacemaker. On a constaté que certains patients atteints de cette maladie, ceux qui ont les moyens arrivent à aller à l’étranger et bénéficient de ce traitement. Malheureusement, la plupart de mes compatriotes qui ont cette maladie, ils prient et ils n’attendent que le miracle se produise”, se désole-t-il.

Plusieurs patients souffrant des problèmes cardiaques se sont relayés pour exprimer leur soulagement. Car, désormais, pour certaines complications, une solution locale leur est proposée dans ce centre.