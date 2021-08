N’Djamena s’arme contre la Covid

Il a été procédé hier 27 août, à la Maison nationale de la femme, au lancement de la campagne de communication et sensibilisation pour le changement de comportement face à la Covid-19 dans la ville de N’Djamena.

« Vaincre la Covid-19 est possible et cela engage la responsabilité de chacun de nous », interpelle Hanana Douga, 1re adjointe au maire de N’Djamena. « Nous devons donc accentuer les actions pour inciter les communautés à se faire vacciner contre le coronavirus. Avec les nouveaux variants, on n’est sûr de rien malheureusement. Et vous voyez ailleurs, ça fait beaucoup de dégâts. Nous avons perdu 174 personnes. Ce sont des décès survenus dans nos hôpitaux avec diagnostic Covid-19. Mais il y a combien qui sont morts à la maison que nous ne savons pas ?», s’interroge Dr Ismaël Barh Bachar, Secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.

Le SG en appelle à la responsabilité de la population. « Les nouveaux variants touchent toute la population en particulier les jeunes. La mobilité de la population fait qu’on n’est pas en sécurité. Comme on n’est pas en sécurité, il faut aller vers la population avec la vaccination. C’est un vaccin sûr et efficace. Et ce vaccin peut nous permettre de mener une vie normale », rassure-t-il.

Bientôt, annonce-t-il, « on va mener des campagnes médiatiques de proximité dans la ville de N’Djamena, l’épicentre de la maladie. Elles seront appuyées par des outils et canaux de communication dont l’affichage, la distribution et diffusion des prospectus, flyers, spots publicitaires (…) et la sensibilisation interpersonnelle ».

Depuis le 19 mars 2020, les autorités sanitaires ont enregistré 4989 cas de Covid-19, sur l’étendue du territoire. Selon le bilan journalier d’hier, 7 malades sont sous traitement. Pour la vaccination, le Tchad a reçu les vaccins Pfizer Biontech et Sinopharm.