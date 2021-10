Lutte contre la Covid-19 : la CNAL prend la suite de la Coordination nationale de riposte sanitaire

L’équipe de la Coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19 (CNAL) est officiellement installée ce matin par le Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Créée par arrêté N° 0178 du 09 septembre 2021, la nouvelle coordination placée sous l’autorité directe du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a pour mission principale de coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des actions de lutte contre la Covid-19 sur l’étendue du territoire nationale. Cette nouvelle structure remplace la Coordination nationale de riposte sanitaire (CNRS) suite à la non prorogation de l’état d’urgence sanitaire le 10 septembre 2021.

En installant officiellement l’équipe de la CNAL, le Ministre en charge de la santé publique et de la solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a remercié et félicité la Coordination nationale de riposte sanitaire, dirigée par le professeur Choua Oucheimi, qui, pendant plus d’une année, a pu faire face à cette situation sanitaire. Le Tchad a su circonscrire la pandémie grâce au courage de la CNRS et ses démembrements, a relevé le ministre Sabre Fadoul.

Abdoulaye Sabre Fadoul a ensuite indiqué que la nouvelle équipe de la CNAL hérite d’une situation “totalement sous contrôle” grâce aux efforts de la CNRS malgré les quelques cas notifiés récemment. Mais avec l’expérience, l’ardeur et le bon sens, la nouvelle Coordination va mener à bien sa mission, a ajouté le ministre.

La vigilance doit être le maitre mot, a recommandé Dr Abdoulaye Sabre Fadoul à la nouvelle équipe. Il a invité la CNAL à gérer cet épisode épidémiologique avec tact et professionnalisme pour circonscrire les éventualités. Des instructions ont également été données à l’équipe de la CNAL, de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC) et la Sécurité de l’aéroport sur le respect du nouveau protocole sanitaire.

D’après l’arrêté No 0209 du 1er octobre 2021, le coordinateur de la CNAL est le Secrétaire général du ministère en charge de la Santé publique.