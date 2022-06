Les sages-femmes honorées à travers une exposition photographique

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en partenariat avec expertise France, a organisé une cérémonie de vernissage de l’exposition photographique le jeudi 16 juin 2022 à l’Institut français du Tchad. Elle est placée sous le thème “sage-femme, un engagement pour la santé de la mère et de l’enfant”.

Financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le projet expertise France agit pour le renforcement de la gouvernance et du système de santé. Visant à assurer le droit et soin de santé sexuelle et reproductive, elle contribue à mieux protéger les femmes et également à réduire les violences faites à leur encontre.

Bertrand Cochery, l’ambassadeur de la France au Tchad indique que “la Mauritanie et le Tchad sont particulièrement touchés par la mortalité maternelle et néonatale infantile”, le Tchad avec 860 décès maternels pour 1000 naissances et 33 décès néonatals pour 1000 naissances. Pour lui, le Tchad est le pays le plus touché au monde par la mortalité maternelle et néonatale. Il assure du soutien de la France à travers ce projet pour renforcer les sages-femmes à atteindre les objectifs assignés.

La présidente de l’association des sages-femmes a rappelé le rôle essentiel que joue son association pour aider la communauté nationale et internationale à atteindre les objectifs de développement durable et de réduire la mortalité maternelle et néonatale en facilitant l’accès universel au service de soins à la santé sexuelle et reproductive. Selon elle, leur action est capitale dans l’amélioration de soins de santé de la mère et de l’enfant et surtout dans la sensibilisation de la population.

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulmadjid Abderahim, a remercié la France pour son soutien et tient également à encourager les sages-femmes pour leur engagement pour les objectifs qui ne sont pas loin d’être atteints.