Les médecins intégrés en 2019 menacent d’abandonner leurs postes

Les médecins intégrés en 2019 à titre exceptionnel menacent d’abandonner leurs postes si le gouvernement ne réagit pas favorablement à leur situation. Ils l’ont annoncé le jeudi lors d’un point de presse fait par leur collectif.

Intégrés et nommés successivement en septembre 2019 et janvier 2020, ces médecins intégrés à titre exceptionnel et envoyés dans de différents hôpitaux provinciaux se trouvent dans une situation de précarité depuis quelques temps. Ces derniers menacent de plier leurs effets et quitter leurs postes.

D’après le collectif, depuis leur intégration à titre exceptionnel en 2019, certains médecins ont fait quatre mois sans être payés et d’autres six mois. Après deux ans d’exercice, ces médecins rappellent que rien n’est fait pour qu’ils soient rétablis dans leurs droits.

Le collectif de déplorer l’inaction du syndicat des médecins du Tchad. “Le syndicat des médecins qui est censé nous défendre, préfère ranger son sac derrière les promesses tenues du gouvernement comme s’ils ne sont pas concernés par cette question de rappel“, regrette Dr Michael Ladibé, porte-parole du collectif. Le gouvernement aurait promis rembourser 50% de ces impayés en octobre et 50% en décembre. Mais ces hommes en blouse n’ont rien eu jusque-là, indique le collectif.

Une marge de tolérance allant jusqu’au 27 décembre 2021 est accordée par le collectif au gouvernement de tenir ses engagements. “Si rien n’est fait jusqu’au lundi 27, nous serons dans l’obligation de ranger nos matériels de travail et cesser les activités dans toutes les structures sanitaires”, prévient le collectif.