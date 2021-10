Les États-Unis offrent 117 000 doses de vaccin Pfizer au Tchad

A travers un communiqué de presse, la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Tchad, Josie Ratcliffe, informe que son pays à offert ce samedi 2 octobre 117 000 doses du vaccin Pfizer au Tchad pour la lutte contre la Covid-19.

Selon la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Tchad, cette livraison fait partie des efforts du gouvernement américain et de l’Union Africaine pour assurer un accès équitable aux vaccins COVID-19 via le réseau COVAX dans le monde.

“Ces vaccins à dose unique de haute qualité seront mis à la disposition du gouvernement de la République du Tchad pour être utilisés par le peuple tchadien”, écrit Josie Ratcliffe.

Elle poursuit que ces 117 000 vaccins donnés font partie de l’engagement des États-Unis à fournir initialement au moins 25 millions de doses à l’Afrique.

“Dans le cadre d’un effort mondial des États-Unis pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de l’engagement des États-Unis à fournir des doses à l’Afrique, nous continuerons à travailler ensemble avec le ministère tchadien de la Santé, le secteur privé et la société civile pour faire tout notre possible pour atténuer les effets de la pandémie sur les vies et les moyens de subsistance”, assure Josie Ratcliffe.