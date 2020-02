Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible avant 18 mois (OMS)

SANTE – Alors qu’il continue de faire des victimes, la fin de coronavirus, appelé désormais Covid-19 par l’OMS n’est pas pour demain. Mais en attendant Tedros Adhanom Ghebreyesus appelle à agir avec un sentiment d’urgence.

Il doit être considéré comme l’ennemi numéro 1 du monde mais l’éradiquer n’est pas pour demain, à croire l’Organisation mondiale de la santé. Lors d’un séminaire réunissant plus de 400 chercheurs et représentants d’autorités sanitaires à Genève, ce 11 février, le directeur général de cette organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus a fait savoir que l’épidémie de coronavirus, appelé maintenant Covid-19 « constitue désormais une très grande menace pour le reste du monde ».

« Le virus ne dort pas et nous ne pouvons dormir non plus. Nous devons agir avec un sentiment d’urgence »

« En dehors de la Chine, le virus a touché moins de 400 personnes », a informé le patron de l’OMS qui est visiblement inquiet par la situation. « Le virus ne dort pas et nous ne pouvons dormir non plus. Nous devons agir avec un sentiment d’urgence », a-t-il alerté.

Déjà, 15 laboratoires de référence sont activés et 168 autres disposants de technologie nécessaire pour le dépistage sont identifiés dans le monde, avec un accent particulier sur les pays en développement. De grands efforts sont en train d’être faits mais beaucoup reste encore à faire. Selon l’OMS, le premier vaccin contre ce virus ne sera pas disponible avant 18 mois.