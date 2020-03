Le Tchad prêt à injecter 15 milliards francs CFA pour lutter contre le Coronavirus

Les autorités tchadiennes ont retenu lundi un budget de 15 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie de Covid-19.

« Il faut se mettre à la tête que si c’est arrivé chez nos voisins, ça peut aussi arriver au Tchad », a alerté, le lundi 16 mars, le ministre de la Santé publique tchadien, Mahamoud Youssouf Khayal, en faisant allusion de la pandémie du Coronavirus.

Le même jour, dans l’après-midi, un plan de contingence pour la prévention et la riposte au Covid-19 a été examiné par le ministre d’État, ministre secrétaire à la présidence, Kalzeubet Pahimi Deubet, les ambassadeurs accrédités au Tchad et les partenaires nationaux et stratégiques.

Cette réunion a ainsi permis d’échanger sur le fonds à mobiliser pour faire face à l’explosion de cette maladie. Concrètement, le plan de contingence a retenu 40 activités à mener et a prévu un budget d’au moins 15 milliards de francs CFA.

À quoi servira cette somme ?

Cette somme permettra de financer la prise en charge de la coordination, du personnel, de la formation, de la mise en quarantaine, de l’acquisition de la logistique et des matériels de la communication et de l’hygiène et assainissement.

En fait, le plan de contingence adopté n’exclut pas non plus l’hypothèse de « zero cas déclaré » au Tchad. Et « On se prépare en prévention pour que ce premier scénario fonctionne », a expliqué le ministre Mahamoud Youssouf Khayal.

