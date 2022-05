Le ministre de la Santé prend part à la 75e assemblée mondiale de la santé

Participant à la 75e assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse, le ministre de la Santé publique, Abdoulmadjid Abderahim Mahamat, a également eu des rencontres avec le Fonds mondial, Gavi, l’Alliance du vaccin, des entreprises du secteur pharmaceutique et l’Union européenne.

La mission permanente du Tchad à Génève informe que le ministre a aussi participé à différentes réunions de haut niveau et à une série de tables rondes stratégiques où « les intérêts et priorités » du Tchad dans le domaine de la santé ont été « activement » défendus.

Dans sa déclaration à la plénière, ajoute la mission, le ministre a souligné l’engagement plein et entier des autorités pour la cause de la paix et celle de la santé, en particulier la santé de la mère et de l’enfant.

Cette assemblée générale de la santé (AMS), placée sous le thème : ” la santé pour la paix, la paix pour la santé”, débat des stratégies mondiales à suivre dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé bucco-dentaire, de la recherche et de l’innovation appliquées à la tuberculose. Elle va aussi examiner le rapport du groupe de travail sur le financement durable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’AMS est l’organe décisionnel de l’OMS. Sa principale fonction consiste à arrêter la politique de l’organisation. Elle nomme le directeur général, contrôle la politique financière de l’organisation, examine et approuve le projet de budget programme.