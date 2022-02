Le ministère de la Santé met en place un outil pour faciliter l’approvisionnement des produits pharmaceutiques

Système d’Information en Gestion Logistique du Tchad (SIGL-TCHAD), c’est le nom donné à cet outil que vient de lancer le ministère de la Santé. Initié par la direction générale du médicament et des laboratoires, cet outil permettra d’améliorer la performance de la chaine d’approvisionnement des produits de santé.

Pour les initiateurs, le SIGL-TCHAD est un système d’alerte précoce basé sur le Web qui fournit des informations sur la chaine d’approvisionnement aux programmes de santé publique pour soutenir la prise de décision fondée sur des preuves.

Cet outil est le résultat des recommandations des assises tenues en 2019 sur la gouvernance pharmaceutique, l’approvisionnement, la distribution, la qualité des produits de santé, la traçabilité, la protection du patient et la production pharmaceutique.

Mise en place par le soutien du Programme des Nations-Unies pour le développement et disponible sur www.sigltchad.org, le SIGL-TCHAD a pour rôles d’accéder à des informations sur l’état des stocks et la consommation. Il sert également de système d’alerte précoce pour prévenir les ruptures de stocks, éviter les achats d’urgence et assurer un approvisionnement ininterrompu de tous les produits traceurs.

Toutes ces informations étant fournies aux responsables sanitaires par le système, ces derniers seront donc mieux informer pour calculer correctement les besoins en produits pour les approvisionnements ; prendre de décision à différents niveaux ; livrer les produits en continu aux établissements sanitaires et enfin assurer le suivi-évaluation pour la réussite du programme de santé.

Tout ce parcours permettra à son tour une bonne gestion de l’approvisionnement par la réduction de la charge des données ; l’amélioration de l’analyse des données et des rapports ; la disponibilité et visibilité accrues des données ; l’amélioration de la qualité, de l’uniformité et de l’intégrité des données ; le renforcement de la responsabilité ; la rationalisation des décisions relatives à la chaine d’approvisionnement ; le suivi et la réduction des déchets (périmés et avariés) ; le renforcement de la coordination entre les acteurs ; l’amélioration de la prévision des ruptures de stock/des surstock et la planification de la redistribution.

Pour le représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaludeen son institution sera toujours un allier du gouvernement tchadien sur ses objectifs de développement national et appuiera la mise en œuvre des stratégies pour l’atteinte des objectifs de développement durable qui vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien naitre de tous à toute âge.

Lancent officiellement le Système d’Information en Gestion Logistique (SIGL-TCHAD), Dr Djiddi Ali Sougoudi, Secrétaire d’Etat à la santé publique félicite l’équipe technique pour ce travail et indique qu’il sera très regardant dans la mise en pl effective et l’application de cet outil afin d’arriver à des résultats escomptés.

Pour finir, informons que cet outil informatique qui est lancé officiel ce 11 février 2022 à l’hôtel Radisson blu de N’Djamena sera bénéficiaire à toute la chaine d’approvisionnement des produits de santé notamment les autorités de réglementation, les programmes de santé publique, la centrale pharmacie d’Achats, les pharmacies provinciales d’Approvisionnement, les hôpitaux, les centre de santé, le secteur privé, les ONG et les partenaires techniques et financiers.