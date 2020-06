Le Maroc apporte son soutien au Tchad dans la lutte contre la COVID-19

Le Maroc a envoyé aujourd’hui, un don au Tchad composé essentiellement des matériels médicaux. Cette aide s’inscrit dans le cadre du soutien du royaume chérifien dans la lutte contre la Covid-19.

La réception de ces matériels a mobilisé cet après-midi à l’aéroport international “Hassan Djamous” plusieurs personnalité notamment le ministre de la santé publique du Tchad, des diplomates marocains et les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques.

Aussitôt atterrie, l’avion marocain acheminant les matériels médicaux est déchargé. Selon l’ambassade du Maroc au Tchad, l’aide est composée de 500 000 masques, 60.000 visières, 4000 blouses, 2000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 5000 boîtes de chloroquine et 1000 boites d’Azithromycine. Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les tchadiens dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

« Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, dans une coopération Sud/Sud, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie » souligne l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Errodja.

conférence de presse donnée par le ministre de la santé, le président de CSAI et l’ambassadeur marocain

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers le Tchad, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

D’autres pays appartenant à toutes les sous-régions du continent, bénéficieront de ces aides, à savoir : le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.