Le directeur sortant de l’hôpital d’Ati reçoit les félicitations des organisations de la société civile

Moukhtar Segué a été honoré pour “services rendus” à l’hôpital d’Ati par les jeunes de la société civile.



En décernant cette attestation au directeur sortant de l’hopital provincial d’Ati, Ali Mahamadia, porte-parole de la société civile et Abba Tahir Abbas, président de l’association des sages Halata Salam se sont relayés pour féliciter et encourager ce dernier pour les efforts consentis au niveau de l’hôpital.



Selon eux, depuis son arrivée Moukhar Segué a donné une belle image à l’hôpital en l’électrifiant, en organisant une journée de salubrité, en plantant des arbres et a mis un accent particulier sur l’accueil des malades et garde-malades et la bonne gestion des médicaments et des recettes.



Toujours selon les deux intervenants de la société civile, ce sont ces réalisations qui ont motivé la distinction faite au directeur Moukhar Segué par les jeunes de la société civile pour “services rendus”.

Moukhar Segué s’en va mais les organisations de la société civile demandent que ses oeuvres soient perpétuées. “Que le personnel de l’hôpital d’Ati garde le même rythme de travail avec le nouveau directeur”, invitent-ils.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati