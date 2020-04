Le CHU de la mère et de l’enfant doté d’un pavillon des urgences gynécologiques et pédiatriques

SANTÉ- Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la mère et de l’Enfant (HME) dispose désormais d’un pavillon des urgences gynécologiques et pédiatriques. Celui-ci a été inauguré le mercredi 22 avril par la première dame, Hinda Deby Itno, présidente de la Fondation Grand Coeur.

C’est un grand bâtiment, don de la Fondation Grand Cœur au centre hospitalier de la mère et de l’enfant. La dotation de cet hôpital d’un pavillon des urgences gynécologiques et pédiatrique vise à permettre aux femmes d’accoucher dans des bonnes conditions et de lutter contre la mortalité néo-natale et infantile. Le pavillon est équipé des matériels ultra-modernes et adapté aux normes internationales.

Le nouveau bâtiment a une capacité de 95 lits avec une salle de 5 box d’accouchements, un bloc de 2 salles opératoires. Il dispose aussi d’un service de radiologie, d’un laboratoire, d’une pharmacie, entre autres.

La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Deby Itno, se réjouit de cette réalisation et sollicite l’aide du ministère de la Santé publique et de ses partenaires pour équiper les 30% restants du pavillon . Elle n’a pas manqué de demander aussi l’appui du syndicat des médecins du Tchad pour l’opérationnalisation de ce nouveau pavillon.