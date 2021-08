L’association des chercheurs en santé du Tchad forme sur la gestion des outils de référence bibliographiques

Les membres de l’Association des chercheurs en Santé du Tchad (ACST) ont bénéficié d’une formation sur la gestion des outils de référence bibliographiques.



C’est une initiative de l’Association des chercheurs en Santé du Tchad (ACST) en collaboration avec l’Agence universitaire de la Francophonie. Axée sur la gestion des outils de référence bibliographique, la formation a porté précisément sur l’utilisation du logiciel Zotéro.

Pour le président de l’ACST, Djelassem Firmin, l’objectif recherché à travers cette formation est le renforcement des capacités des chercheurs dans le domaine de la référence bibliographique. “La plupart de nos membres sont des doctorants phD. Ils doivent rédiger leurs mémoires. Et pour ça, les références bibliographiques sont très indispensables“, affirme Djelassem Firmin. Au mois de juillet 2021, l’ACST a outillé ses membres sur les techniques de rédaction et de publication d’un article scientifique. “Cette fois, c’est un complément apporté à la première formation“, a indiqué le président de l’ACST.

Cependant cette formation n’est pas seulement bénéfique que pour les membres mais aussi pour l’association. “Nous avons aussi un projet de publier des manuscrits scientifiques tels que les articles. Donc ces outils vont nous permettre à nous générer nos références bibliographiques pour nos publications“, a fait savoir le président de l’ACST.

En vue, l’association compte organiser en septembre 2021, un autre atelier sur les analyses statistiques, l’éthique et la déontologie de la recherche scientifique.



L’ACST est une organisation laïque, apolitique et non lucrative, créée en 2017. Elle a pour but de créer un cadre propice pour réunir les chercheurs tchadiens afin de les stimuler à la recherche scientifique dans le domaine de la santé et du développement.