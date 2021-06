L’association de lutte contre la drépanocytose ”Élan de l’espoir” en campagne de sensibilisation au lycée technique commercial

Cette campagne de sensibilisation qui s’est tenue ce 26 juin, au lycée technique commercial, a pour objectif d’amener les élèves dudit lycée à comprendre ce que c’est que la drépanocytose et de faire des examens pour connaître leur sérologie.

C’est dans le cadre de son projet Santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes drépanocytaires (phase 2) avec l’appui financier de l’UNFPA, que les membres de l’association de lutte contre la drépanocytose ”Elan de l’espoir” ont effectué une décente au lycée technique commercial de N’Djaména. C’est pour partager avec les élèves de ce lycée sur cette maladie dangereuse peu évoquée par l’opinion. ” Nous sommes venus aujourd’hui pour sensibiliser. Vous savez que la drépanocytose est une maladie qui n’intéresse pas grand monde même l’OMS ne s’intéresse pas. A l’international non plus alors aujourd’hui notre but c’est d’amener les gens à aimer d’avoir la drépanocytose, c’est-à-dire connaître ce que c’est que la drépanocytose et comment pouvoir se faire dépister. Et de les voir comme tout autre enfant normal “, conseille Saboura Dounia Kagne, présidente de ladite association.

La raison du choix immédiat du lycée technique commercial est que les filles s’y trouvent majoritairement et peu connaissent cette maladie.

Mahamat Kriga, coordinateur adjoint de l’association détaille que la personne atteinte de la drépanocytose a un un déficit de croissance , les articulations se gonflent, un manque de coloration des cheveux et une anémie répétitive, etc.

Cette campagne de sensibilisation à permis aux élèves du LTC de connaître l’importance de savoir sa sérologie; préparer le malade à éviter les crises de douleur, etc. Quelques-uns s’engagent à partager le message avec leurs familles et amis pour éradiquer cette ”malédiction”.