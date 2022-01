La SNE réclame plus de 2 milliards de francs CFA à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine

L’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine a été plongé dans le noir pour au moins six heures de temps, le vendredi 14 janvier. La Société nationale d’électricité (SNE) a débranché ses installations de ladite structure pour des impayés de plus de 2 milliards de francs. Le directeur général de l’hôpital, Dr Djabar Hamid explique la situation.

C’est l’accumulation des factures impayées depuis 2016 qui est à l’origine de ce débranchement. Selon des documents de la SNE, l’hôpital doit régler des factures d’une hauteur de 2.144.608.831 francs CFA représentant la consommation d’électricité. Après des préavis de coupure, les agents de la SNE ont procédé au débranchement de la ligne de l’hôpital le vendredi 14 janvier en plein midi.

Factures que reconnaît la direction de l’hôpital. Selon le directeur général de l’hôpital, Dr Djabar Hamid, les faibles recettes de sa structure n’ont pas permis de régler la facture à terme échu. Il assure qu’en date du 13 octobre, son institution a débloqué 22.764.024 francs CFA pour la SNE. Mais sachant que la SNE peut à tout moment débrancher la ligne, la direction de l’hôpital a adressé le 27 octobre, une note au directeur général de la SNE pour plaider la non isolation (coupure) de sa ligne.

Voici la teneur du plaidoyer qui date du 27 octobre 2021

“La Direction générale de l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine vous présente ses compliments pour les services rendus et reconnait le cumul de factures impayées. La coupure de la ligne SNE aura des conséquences très graves sur l’assistance que nous apportons aux patients. Nous n’avons reçu la subvention de 2021.

L’hôpital reçoit les urgences médicales chirurgicales et pédiatriques pendant cette période de pic de paludisme. Notre maternité reçoit plus de 40 accouchements et nous avons une unité de néonatologie et les nouveaux nés sont branchés sur des appareils à oxygène. Les opérations chirurgicales et césariennes sont faites en urgence et les groupes ne peuvent supporter la charge compte tenu de ce qui précède, la direction générale s’engage à programmer sur le budget de l’état de 2022 une ligne pour le paiement de factures mensuelles de la SNE, et l’apurement des dettes.

A cet effet je vous demande de ne pas procéder à l’isolation de notre ligne jusqu’ à la fin de l’année. Nous espérons avoir votre avis favorable et rester en confiance pour la suite de notre partenariat.”



Le 8 décembre, la SNE réplique à la correspondance par un préavis de coupure pour impayés. “Nous venons par la présente, porter à votre connaissance que vous êtes redevable des impayés, relatifs à la consommation d’électricité d’un montant de 2.144.608.831 FCFA (…) un délai de 48h vous est accordé pour le faire“, tonne la direction de la SNE. La direction de l’hôpital ne s’est pas exécuté dans le délai mais la SNE a continué par alimenter leurs installations.

En date du 21 décembre 2021, un échelonnement des impayés et un plaidoyer pour la non isolation de la ligne SNE de l’Hôpital de l’Amitié Tchad-Chine ont été adressés à la SNE.

La direction générale de l’hôpital s’engage à programmer sur le budget de l’Etat de 2022 une ligne pour le paiement partiel des factures mensuelles, et l’apurement des dettes. « On s’engage à payer une somme de 4 millions par mois sur les factures mensuelles dès 2022. A cet effet je vous demande de ne pas procéder à l’isolation de notre ligne car la seule source d’énergie fiable. Nous espérons avoir votre avis favorable et rester en confiance pour la suite de notre partenariat », a plaidé la direction. Mais, indique le directeur de l’hôpital, la demande n’a pas reçu un “écho favorable”. La ligne de l’hôpital a été isolée avant d’être rétablie six heures de temps plus tard.