IYALAT : un collectif d’artistes tchadiens mobilisés contre le coronavirus

Un collectif de jeunes artistes tchadien a réalisé un clip de sensibilisation sur le coronavirus. C’est une initiative conjointe de l’association Tchad-inter´art et la maison de production SaTchaProd. Il relaye des messages simples sur les gestes qui sauvent repris en plusieurs langues locales, le tout sur une mélodie entrainante et un refrain qui vous reste dans la tête « STOP COVID ».

Ce collectif est composé des artistes Iara, Vince, Dany Kenzo, Jack Da, Say Baa. Le clip tourné devant la polyclinique de N’Djamena et le marché de mil quasi-vides, rappellent le caractère sérieux de la pandémie et la prise au sérieux des mesures. La qualité des images et de la scénarisation est l’œuvre du réalisateur Djerabe Ndingar de Satchaprod.

Lire aussi : Covid-19 : la plateforme Tchad Inter’art offre dix lavoirs publics au marché central

Pour Abbas Ousmane promoteur de Tchad-inter´art « chez Tchad-inter art, tous les moyens sont bons pour sensibiliser la population tchadienne du danger de la pandémie Corona-virus. La musique n’a pas de frontière et elle a la possibilité de toucher un large public. »