Il n’y a « aucun cas de Coronavirus au Tchad », assure le ministre de la Santé

Invité ce mercredi au journal télévisé de Télé Tchad, le ministre de la Santé, le professeur Mahamoud Youssouf Khayal, a indiqué que le pays n’avait enregistré, à ce jour, aucun cas de coronavirus.

« Jusqu’à l’heure où je vous parle, il n’y a aucun de coronavirus au Tchad ». Le ministre tchadien de la Santé, le professeur Mahamoud Youssouf Khayal, l’a martelé, ce mercredi 18 mars, au journal du soir de la Télé Tchad, assurant que le pays a pris des dispositions dès la déclaration de l’épidémie à travers le monde.

Le ministre a assuré qu’au niveau de son département, le dispositif est également prêt pour faire face au virus s’il venait à être déclaré, avec l’appui des partenaires dont l’OMS. “Des médecins et d’autres agents sont formés à cet effet”, a-t-il assuré.

À l’en croire, plus la pandémie gagne du terrain, plus le Tchad renforce de son côté ses mesures de prévention. Une cellule de veille a été créée à cet effet et des personnes qui sont rentrés au Tchad ont été diagnostiqués sans qu’aucun cas de covid-19 ne soit confirmé.

Pas de “cas confirmés” non plus au sud du Tchad

Concernant la rumeur faisant état ce mercredi « des cas suspects » au sud du pays, le professeur Mahamoud Youssouf Khayal a également tenu à rassurer qu’après vérification, il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus à Moundou. Une fausse alerte donc, selon le ministre qui indique qu’il s’agissait d’un Algérien et d’un compatriote tchadien travaillant pour une société pétrolière qui voulaient regagner N’Djamena. Ils sont actuellement en quarantaine à quelque 35 kilomètres de Moundou.

Le ministre a invité enfin la population à ne pas céder à la panique et à la peur, mais à respecter les consignes données par les spécialistes de la santé. Car, « si la peur gagne du terrain, le pays aura du mal à la surmonter en cas de contagion », a conclu le professeur Mahamoud Youssouf Khayal.

