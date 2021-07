GAVI octroie des moyens roulants aux districts sanitaires du Batha

Le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon a présidé ce samedi 31 juillet la cérémonie de réception des moyens roulants offert par GAVI (Alliance du vaccin) aux districts de la délégation provinciale sanitaire du Batha.

C’est pour appuyer le programme de vaccination que GAVI (une organisation internationale prenant la forme d’un partenariat public-privé sur les questions d’immunisation), partenaire du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a offert sept (7) véhicules Hilux double cabine au profit des sept districts sanitaires de la province du Batha.

Très ravi de de ce geste, le délégué provincial sanitaire du Batha Dr Fosia Elie a signifié que ce don vient combler un vide, car les responsables des districts sanitaires “manquent cruellement d’équipements” pour le suivi des activités sanitaires en milieu rural.

En réceptionnant ces véhicules, Djimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Batha a indiqué que ce don vient à point nommé et témoigne de l’intérêt que le gouvernement et ses partenaires attachent à la promotion de la santé de la population. Le gouverneur a demandé aux responsables de la santé et aux différents bénéficiaires de ces véhicules d’en faire bon usage pour qu’ils puissent permettre d’améliorer les activités de la délégation sanitaire.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati