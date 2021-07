Covid-19-Tchad : les autorités sanitaires annoncent de nouvelles mesures pour contrecarrer l𝐞s 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮x 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭s

La Coordination nationale de riposte sanitaire a pris une nouvelle batterie de mesures face aux nouveaux variants de Covid-19. Elles consistent à prévenir de nouvelles contaminations dans le pays.





Les entrées et sorties du Tchad sont à nouveau conditionnées. Cela suite au contexte épidémiologique actuel dû à la pandémie Covid-19, dans le monde avec l’émergence de nouveaux variants du SARS CoV2 (virus de Covid-19). Des variants qui constituent “une menace”, selon la Coordination nationale de riposte sanitaire.



À partir du 5 juillet prochain, de nouvelles règles seront appliquées. Tout passager se rendant au Tchad doit se munir d’un certificat de test PCR Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures à la date d’entrée. Les passagers vaccinés au Tchad et détenteurs d’un carnet de vaccination délivré par les autorités sanitaires tchadiennes sont exemptés de test PCR à l’arrivée.



En plus du contrôle systématique de température, tout passager à l’arrivée au Tchad par vol international, sera soumis à un test antigénique ou PR-PCR, payant au prix de 20 000 f CFA à l’aéroport avant d’entrer. Des conditions qui s’appliqueront aux passagers arrivant au Tchad pour y séjourner. Chaque passager arrivant au Tchad pour y séjourner plus de sept jours est tenu d’effectuer un test PCR Covid-19 au septième jour de son arrivée.



Au sujet des passagers au départ, selon le pays de destination et les conditions des compagnies, ceux-ci suivront les conditions suivantes : Présenter un certificat de test PCR Covid-19 négatif à l’enregistrement, et ou détenir un carnet de vaccination covid-19 validé. Ceux détenant des carnets de vaccination délivrés par des autorités sanitaires peuvent être exemptés de test PCR au départ sauf si le pays de destination exige un test PCR à l’entrée.

Les passagers au départ sont invités à se renseigner auprès des compagnies aériennes ou de la re présentation diplomatique du pays de destination ou de transit pour se conformer à la règlementation locale.



Le communiqué indique que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas assujettis à ces mesures ni au départ ni à l’arrivée.

Les passagers à l’arrivée sont tenus de respecter scrupuleusement les mesures barrières.

Le protocole précise que tout violation de ces règles expose les contrevenants à des sanctions.