Covid-19 : les bonnes raisons de se faire vacciner

Lancée depuis plus de cinq (5) mois, la vaccination contre la Covid-19 ne mobilise pas encore les foules au Tchad. Pourtant, il y a plusieurs bonnes raisons de se faire vacciner.

Alors qu’elle semblait maitrisée, la pandémie de Covid-19 est en train de repartir à la hausse. Aujourd’hui, selon les experts, la vaccination est le seul moyen de vaincre cette maladie.

Pour Pr Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire, la vaccination est la solution à la pandémie. Elle consiste à sensibiliser environ 70% de la population mondiale idéalement pour atteindre l’immunité collective. Car, indique-t-il :

si le nombre de malades est très important, les capacités des hôpitaux pour les recevoir vont vite être dépassées ;

les patients vulnérables développeront des formes graves qui sont mortelles ;

Au fil du temps, des variants plus contagieux et des fois plus virulents vont apparaitre ;

Même les formes simples peuvent être débilitantes

Les vaccins contre le Covid-19 confèrent une protection contre la maladie en déclenchant une réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2. L’immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences. Cette immunité aide à combattre le virus en cas d’exposition, souligne-t-il.

Se faire vacciner peut également protéger les proches, car une personne vaccinée est moins susceptible d’infecter quelqu’un d’autre.

Le médecin informe aussi que la vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. Elle diminue le nombre d’hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous.

En fin, insiste-t-il, la vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie (comme ça a été le cas avec le confinement au plus fort de la maladie).