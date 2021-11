Covid-19: les autorités sanitaires fixent le prix des tests pour les voyageurs par avion

Dans un communiqué du 1er novembre, les autorités sanitaires ont dressé une grille tarifaire des tests PCR pour les voyageurs non vaccinés.

Les passagers non vaccinés qui souhaitent voyager par voie aérienne vont désormais payer une somme fixe pour le test PCR. La Coordination nationale des actions de lutte contre le Covid-19 fixe le tarif de test de Covid-19, pour les voyageurs par voie aérienne. A compter du 1er novembre, les passagers âgés de 12 ans et plus doivent être soumis systématiquement au test antigénique TDR gratuit à l’arrivée.

Toutefois, les passagers non vaccinés qui quittent pour une autre destination doivent payer une somme de 40 000f CFA. Ceux qui sont vaccinés et que le pays de destination exige le test PCR, paieront 15 000f CFA pour la carte ou la fiche de vaccination délivrée au Tchad.