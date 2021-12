Covid-19 : le variant Omicron détecté dans 63 pays (OMS)

Dans son bulletin d’information, l’OMS indique qu’”à la date du 9 décembre 2021, des cas d’infection des humains par ce nouveau variant [du coronavirus] ont été détectés dans 63 pays des six régions de l’OMS”.

Des représentants de l’organisation ont noté que “le variant Omicron semblait avoir des avantages par rapport au variant Delta en termes de croissance”. Cette conclusion de l’OMS est basée sur “des informations limitées disponibles à ce jour”. Le variant Omicron “se propage plus rapidement que le variant Delta en Afrique du Sud où la circulation de ce dernier était faible”. Cependant, “il semble se propager plus vite que le variant Delta également dans d’autres pays” où le nombre de cas d’infection par le variant Delta est plus élevé, notamment au Royaume-Uni.

Les données préliminaires démontrent également “la baisse de l’efficacité des vaccins contre l’infection et la propagation” du variant Omicron, constate l’OMS. Les spécialistes estiment qu’il est probable que le variant Omicron “surpasse le variant Delta là où il y a une transmission intracommunautaire du [coronavirus]”.

Dans le même temps, les experts notent la quantité limitée des données sur la gravité des symptômes de la maladie causée par le variant Omicron. Les données préliminaires provenant de l’Afrique du Sud suggèrent que les symptômes pourraient être moins sévères que dans le cas d’infection par le variant Delta, puisque la plupart des cas dans ce pays sont “légers ou asymptomatiques”. Pourtant, l’OMS souligne: “On ne sait toujours pas dans quelle mesure le variant Omicron peut être intrinsèquement moins virulent.” À cet égard, les experts estiment nécessaire d’obtenir des informations complémentaires afin de “comprendre le profil de sa gravité”.

