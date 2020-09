Covid-19 : le district 403 B1 de Lions club fait un don de matériels médicaux au Tchad

Le gouvernement se bat contre la pandémie de Covid-19 depuis quelques mois mais la tâche n’est pas facile. Pour appuyer ce dernier dans cette lutte, le district 403 B1 du Lions Club international a fait un don de matériels médicaux au Comité de riposte sanitaire.

C’est ce lundi 07 septembre, au sein du ministère des Finances et du Budget, en présence de la secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, Alixe Naimbaye que le district 403 B1 de Lions Club international a remis ce don de matériels médicaux au Comité de riposte sanitaire.

Cette aide est composée essentiellement de : casaques, masques, lunettes, pairs de gans et surblouses dont la valeur s’élève à 10 000 dollars américains. C’est « modeste mais nous espérons vivement qu’elle contribuera à bloquer la Covid-19 hors de nos frontières », a affirmé le 2e vice-gouverneur du district 403 B1 de Lions club, Henri Mbaideti Ranodjal.

Réceptionnant ces matériels, la secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, Alixe Naimbaye, a rassuré les membres de cette grande organisation service que « ce don ira aux destinataires tel que prévu » et espère que cette contribution ne sera pas la dernière.

A savoir, le Lions Club international est une association à but non lucratif créée en 1917 dont le but est le service aux couches défavorisé. Il existe au Tchad depuis 1956.