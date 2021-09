Covid-19 : la SNE lance une campagne de vaccination de son personnel

La Société nationale d’électricité (SNE) veut protéger ses agents contre la pandémie de Covid-19. Elle a lancé une campagne de vaccination ce 18 septembre. Elle durera une semaine.

La Société nationale d’électricité (SNE) va en guerre contre la pandémie de Covid-19 au sein de l’entreprise. Elle a lancé une campagne de vaccination de tout le personnel ce jour. Une opération qui vise à protéger les agents de ladite société contre cette pandémie.

’’C’est le personnel qui fait fonctionner les groupes, et qui envoient dans le réseau pour distribuer aux clients. Chaque agent est unique en son genre. Nous voudrions vraiment que le personnel soit protégé’’, a déclaré le directeur des ressources humaines, Mbaïbarem Tadendo Patrice.

Le docteur Abdoulaye Annour Idriss quant à lui indique qu’il n’y a rien à craindre. ’’Le vaccin est gratuit et efficace’’. La lutte contre la pandémie doit concerner tout le personnel de la SNE et l’économie. Si jamais la maladie entre dans vos couloirs, nous allons subir de délestage. Et l’économie va s’arrêter’’, déclare-t-il.

La vaccination est volontaire, a souligné le directeur des ressources humaines. Il attire l’attention des employés qui manqueront la campagne. ’’Tous ceux qui ne seront pas vaccinés et qui seront testés positifs comprendront ce qui adviendra comme mesures à prendre’’.

La campagne durera une semaine, allant du 18 au 25 septembre. La SNE a mis deux équipes médicales. L’une est mobile. L’autre restera fixe dans les locaux de la SNE du quartier Bololo.