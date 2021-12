Covid-19 : 170 300 doses de vaccin Johnson & Johnson remises au Tchad

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a reçu ce vendredi 3 décembre 170 300 doses de vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19, un don des Etats-Unis. Cet évènement a lieu aux grandes endémies non loin de l’aéroport.





Ellen Thorburn, la Chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Tchad, relève que cette livraison de 170 300 doses de vaccin Johnson & Johnson fait partie d’un effort mondial des États-Unis pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’engagement des États-Unis à livrer des doses en Afrique. « Cela fait 250 millions de doses délivrées dans le monde entier, 50 millions de doses dans 43 pays africains et plus de 400 000 vaccins pour les Tchadiens », indique-t-elle.

Choisir de se faire vacciner contre la Covid-19 est le moyen le plus efficace de réduire l’effet de ce virus, indique-t-elle. « J’exhorte chacun d’entre vous à se faire vacciner dès que possible avec n’importe quel vaccin approuvé par l’Organisation mondiale de la santé. Moi-même, je me suis fait vacciner avec Johnson & Johnson et je peux vous assurer que c’est sûr. protégeons-nous les uns les autres et les plus vulnérables d’entre nous », conseille Ellen Thorburn.



Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, représentant de l’OMS au Tchad, souligne que le Tchad a commencé la vaccination contre la Covid-19 le 04 juin 2021. A ce jour, les résultats montrent que pour une cible de 8 450 446, seules 185 794 personnes ont reçu la première dose soit 2,18 % et 72 824 pour la deuxième dose, soit 0,85%. « C’est le lieu d’insister sur la nécessité de profiter de cette solidarité internationale à saluer pour se faire vacciner au moment où nous assistons à une recrudescence des cas dominés par le variant Delta et au moment où d’autres variantes émergent comme le variant Omicron », conseille-t-il.

«Se faire vacciner est un geste altruiste envers la société de son pays et au-delà envers le monde entier car seule la vaccination de tout le monde éligible à cela pourrait casser les mutations sans cesse renouvelées de ce virus qui risquent de nous éterniser dans cette pandémie qui a affaibli encore davantage nos systèmes de santé et affecté dramatiquement nos économies », explique Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo.



La secrétaire générale adjointe du ministre de la Santé, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, a rappelé que ce don vient à peine deux mois après le premier de 232 830 doses de Pfizer.

« Il faut souligner que sur un total de 503 750 doses de vaccins reçus à travers COVAX, 403 130 proviennent des États Unis d’Amérique (soit 80 %) dans le cadre du mécanisme de partage des doses. Cela étant un témoignage réel de l’existence d’une excellente relation entre nos deux pays et peuples », conclut-elle.