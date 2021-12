Covid-19 : 133 cas pour la première semaine de décembre, le gouvernement renforce les mesures

Le comité interministériel de lutte contre la Covid-19 s’est réuni ce mercredi autour de son chef, le Premier ministre Pahimi Padacké Albert. Au menu de la rencontre : l’évolution de la situation de la Covid-19 et les mesures de riposte.

A la sortie de la réunion, le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a fait le compte rendu. Il indique que contrairement à la première semaine de novembre où 88 cas ont été notifiés, la première semaine de décembre a donné 133 cas. “La tendance à la hausse du nombre de cas de Covid se confirme et très clairement les contaminations communautaires sont de plus en plus nombreuses”. Ainsi, certaines mesures ont été prises par le comité.

1- le comité a décidé d’étendre l’obligation de port de masque dans tous les lieux publics (dans les transports, les lieux de culte et tous les lieux de rassemblement) ;

2- les responsables des administrations publiques sont instruits de réinstaller les dispositifs de lavage des mains, “parce qu’il a été constaté qu’il y a un relâchement de ce côté” ;

3- un appel est lancé aux autorités religieuses à veiller à ce que leurs fidèles respectent les mesures de distanciation et de port de masque pendant les prières ;

4- le comité a insisté sur la nécessité de se faire vacciner, “parce que le vaccin est aujourd’hui, le seul moyen sûr dont nous disposons pour essayer de limiter la propagation du virus et protéger nos compatriotes, surtout ceux les plus fragiles”.