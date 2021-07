Covid-19 : 1 personne sous traitement, ce mercredi, 7 juillet

Ce mercredi 7 juillet, la situation épidémiologique de la maladie à Coronavirus, établie par la Coordination nationale de riposte sanitaire se présente comme suit : sur 324 échantillons analysés, aucun cas n’a été confirmé positif. Et, en ce qui concerne le nombre des guéris et de décès, on note zéro cas partout. Une seule personne est actuellement sous traitement.

Depuis le 19 mars 2020, le nombre total des personnes atteintes de Covid-19 est 4952. Parmi ce nombre, il y a 4777 guéris et 174 décès.