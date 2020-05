Coronavirus : voici la répartition par âge et par sexe des personnes contaminées

Le Tchad compte à ce jour 170 cas confirmés de Covid-19 dont 142 de sexe masculin et 28 de sexe féminin. Tchadinfos vous propose la répartition des cas confirmés par âge.

La tranche d’âge comprise entre 45 et 59 ans est la plus touchée. Ils sont au nombre de 48 patients dont 14 femmes et 34 hommes. Le tableau est moins reluisant pour les jeunes dont l’âge est compris entre 25 et 34 ans. Sur les 36 patients contaminés, 29 sont de sexe masculin et 7 de sexe féminin.

Ces cas sont suivis des sexagénaires (60 ans et +) qui sont au total 32 patients dont 5 femmes et 27 hommes. Les patients âgés de 35 à 44 ans sont au total 28 dont 5 femmes et 23 hommes. En fin, la tranche d’âge comprise entre 15 et 24 ans reste la moins touchée par le coronavirus au Tchad. Ils sont en tout 6 (5 garçons et une fille).

Globalement, il est indiqué clairement dans le tableau que les personnes âgées sont les plus touchées et les plus jeunes s’en sortent nettement mieux. Selon la littérature scientifique, les jeunes ont l’avantage d’avoir un système immunitaire leur permettant de lutter facilement contre la maladie à coronavirus.