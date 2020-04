Coronavirus : Voici ce que nous savons de la mosquée Bilal où le 11ème cas a séjourné

Le 11e cas détecté positif au coronavirus arrivé du Pakistan a séjourné pendant quelques jours dans l’enceinte de la mosquée Bilal. Tchadinfos vous livre des informations sur ladite mosquée.

La mosquée ‘’Bilal’’ est un complexe religieux situé entre le quartier Repos II et la rue de 30 mètres non loin du marché Al-afia [souk choléra] dans le 4e arrondissement. Cette mosquée constitue depuis une vingtaine d’années le fief au Tchad d’une confrérie soufie appelée ” Djamaat al-tablikh” basée au Pakistan. La plupart des adeptes de la confrérie qui viennent en mission au Tchad sont accueillis et hébergés dans ce complexe.

la cour du complexe/ph Al-mardi Charfadine/Tchadinfos

Le complexe est composé d’une mosquée, d’une école coranique et d’hébergements. Chaque année, plusieurs missionnaires pakistanais y séjournent pour accomplir des activités et des rites religieux conformément aux principes de la confrérie.

Actuellement, l’accès au complexe est interdit pour toute personne étrangère. Sauf quelques fidèles s’y trouve. Des gendarmes et des agents de la police municipale assurent la sécurité.