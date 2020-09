Coronavirus : une commande de plus de 21 tonnes d’appareils récéptionée

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et le secrétaire d’Etat à la Santé, Djiddi Ali Sougoudi, ont réceptionné dans la soirée du samedi 12 septembre, un lot des équipements et matériels provenant de l’Inde et destiné à la lutte contre la pandémie.

À 19h 30mn, un avion cargo a foulé le tarmac de l’aéroport international Hassan Djamouss. C’est un vol spécial transportant une commande du gouvernement tchadien à travers le Comité de Gestion de Crise Sanitaire. Ces équipements sanitaires sont composés des appareils de laboratoire PCR, d’unité de production d’oxygène et du scanner.



Tahir Hamid Nguilin, président du Sous-comité Finances et Commandes du Comité de Gestion de Crise Sanitaire et ministre des Finances et du Budget a indiqué que cette commande a été passée les règles de l’art.

Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr Djiddi Ali Sougoudi, a justifié que “ces matériels vont nous permettre de renforcer notre système de santé, de poser les diagnostics rapidement, de prendre en charge les patients mais également de circonscrire la pandémie”.

D’après lui, “le Tchad est l’un des pays qui a le moins de cas. Cela est dû au fait qu’il y a des appareils qui arrivent incessamment. Les réactifs n’ont pas de rupture. Nous arrivons à répondre à la demande qui est pressante. Au-delà même de Covid, une fois que la pandémie sera maîtrisée, nous avons un système de santé qui est renforcé en matériel, en disponibilité de l’expertise.”

Il faut noter que cette livraison vient complèter la première, reçue le 27 juin 2020. Les équipements seront mis à la disposition du ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale