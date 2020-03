Coronavirus – Sondage : faut-il ordonner un confinement total à N’Djamena ?

SONDAGE – Ces derniers jours, le gouvernement tchadien a multiplié des mesures pour restreindre la propagation de coronavirus. Sont-elles suffisantes ou faut-il encore aller plus loin ? Donnez votre avis.

Le gouvernement tchadien continue d’intensifier des mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Dernière décision en date : l’interdiction, à compter du 21 mars, de la circulation des bus et minibus pour le transport des personnes dans le pays.

Mais la mesure a eu du mal à être appliquée. Le gouvernement a ainsi été obligé d’ordonner une intervention musclée des forces de sécurité pour la faire appliquer.

À ce jour, le Tchad compte un cas testé positif au coronavirus. Doit-il tout de même passer à la vitesse supérieure et imposer des mesures plus drastiques, à l’instar du confinement total de la population de N’Djamena ? Des avis des Tchadiens divergent sur la question. Et vous, qu’en pensez-vous ?