Coronavirus : pour le besoin de la sensibilisation la chanson “On survivra” de Mawndoé revisité

MUSIQUE – La chanson redonne espoir et surtout invite les Tchadiens à se protéger, elle est intitulée « On survivra ». Elle a été produite par le PNUD Tchad en collaboration avec le collectif “Au nom de l’art” mené par Mawndoé.

Et une de plus dans la boite des titres consacrée à sensibiliser sur les mesures barrières au Tchad. Cette fois, PNUD Tchad met la main à la pâte en produisant la chanson « On survivra ». L’organisation collabore avec le collectif Au nom de l’art. Un collectif qui rassemble les enfants qui ont participé à la résidence de création éponyme dirigé par Mawndoé en janvier. Les artistes Mounira Mitchala, Robinoh De Souza, Djemila Carole, Crazi Missii et Général Massood ont également participé à la chanson.

Pour le PNUD Tchad, la pandémie de la Covid-19 est « une crise humaine » qui appelle à notre solidarité. « Avec des gestes simples, des gestes qui sauvent. Avec des gens qu’on aime, qu’on aimerait voir saints et sauves. » des paroles repris par les chanteurs. La chanson est une adaptation du titre « On survivra » du directeur artistique du clip, l’artiste Mawndoé. Disponible depuis le 26 mai sur le compte Youtube du PNUD, le clip « On survivra » comptabilise plusieurs milliers de vue.