Coronavirus : l’OMS rappelle les cinq mesures fondamentales à appliquer pour éviter la COVID-19

SANTE-L‘Organisation mondiale de la santé (OMS) vous rappelle cinq règles à respecter afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Ce sont des mesures qui ne sont pas extraordinaires, elles sont très simples à appliquer.

Mains

Laver les mains n’est pas un comportement nouveau dans le quotidien des humains. « Se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon – ou, de préférence, avec une solution hydro alcoolique – élimine les virus qui peuvent se trouver sur vos mains. C’est simple, mais également très important », conseille l’OMS.

Coude

Au cas où vous voulez éternuer, il est conseillé de plier les coudes pour mieux couvrir la bouche et le nez. Selon l’OMS, les gouttelettes propagent le coronavirus. En adoptant une bonne hygiène respiratoire, vous protégez votre entourage contre les virus tels que le rhume, la grippe ou le coronavirus. « Si vous utilisez un mouchoir, jetez-le immédiatement après l’avoir utilisé et lavez-vous les mains. »

Visage

En ce qui concerne le visage, il est impérativement déconseillé de toucher les yeux, le nez et la bouche. « Les mains sont en contact avec énormément de surfaces couvertes de virus. Une fois les mains contaminées, le virus se retrouve rapidement sur le visage, où il peut pénétrer dans votre corps et vous faire tomber malade », explique l’organisation. Cette mesure peut empêcher le virus d’entrer dans votre corps

Distance

Dès l’annonce de ce virus, la distanciation sociale a été citée comme l’une des premières mesures barrières. Il a été recommandé une distance d’au moins un mètre en termes d’interaction sociale. L’Organisation mondiale de la santé précise qu’un écart d’un mètre minimum doit être respecté avec quiconque tousse ou éternue. Une telle distance, vous évitera d’inhaler les gouttelettes émises par une personne qui éternue ou tousse à proximité.

Ressenti- connaître ses symptômes

Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, il est conseillé de consulter un médecin ou appelez le numéro vert 1313. « Tenez-vous informé – les autorités sanitaires locales communiquent régulièrement des informations sur la situation dans votre région. Suivez leurs instructions spécifiques et appelez à l’avance pour leur permettre de vous rediriger vers l’établissement de santé le plus proche. Cela contribue à votre protection et empêche la propagation du virus et d’autres infections », précise l’OMS.