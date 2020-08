Coronavirus : le sous-comité défense et sécurité met en garde contre les violations des mesures barrières

Le coordonnateur du sous-comité défense et sécurité Covid-19 pour la ville de N’Djamena, Gal Djontan Marcel Hoïnati, a fustigé, à travers un communiqué de presse, la violation des mesures barrières prises par le gouvernement.

Le coordonnateur du sous-comité défense et sécurité contre la Covid-19, par ailleurs directeur général de la gendarmerie nationale, Djontan Marcel Hoïnati, a invité la population à se conformer strictement aux mesures édictées par le gouvernement. Il s’agit de : l’interdiction des attroupements dans les places mortuaires, les cortèges funèbres avec beaucoup des véhicules et les cortèges de mariage. Aussi, le respect du couvre-feu de 23h à 5h du matin et le port obligatoire de masque sont rappelé dans le communiqué signé le 7 août 2020.

“Les responsables en charge de la sécurité sont chargés de faire respecter scrupuleusement toutes ces mesures” précise le communiqué.