Coronavirus : le CSAI donne des orientations pour la réouverture des mosquées

RELIGION – Le conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) a annoncé une batterie de mesures à observer pour la reprise des prières dans les mosquées. C’est à travers une communication faite par son vice- président, Cheikh Abdeldayim Abdoulaye, le dimanche 21 juin.

Le 17 juin, le président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président du Comité de gestion de crise sanitaire, a ordonné la réouverture des lieux de culte, dont les mosquées. C’est dans le strict respect des mesures barrières. A la suite de cette annonce, le Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) a, à travers une série de mesures, dicté les conduites à tenir pour cette reprise des prières dans les mosquées, à partir du 25 juin.

Selon les propos rapportés par la Radio nationale, le CSAI exige que toutes les mosquées soient équipées de dispositifs de lavage de main et de désinfectants. Avant d’entrer dans une mosquée, tout fidèle doit obligatoirement se laver les mains, se désinfecter et porter un masque.

Autre mesure à l’allure d’une innovation, les fidèles sont sommés de venir chacun avec son tapis de prière. Une mesure qui répond aux exigences de la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les fidèles. Les salutations main-à main, avant et après les prières sont elles, formellement interdites.

En plus, il est interdit d’ouvrir les mosquées les jours ordinaires. Elles ne seront ouvertes que pour les prières de vendredi. A cette interdiction, s’ajoute une réglementation horaire : les fidèles doivent être à la mosquée au plus tard à 12h45. La prière débutera à 13h00 et ne doit durer que 15 minutes au maximum. Après, les mosquées doivent être fermées.

Par ailleurs, le vice-président du conseil des affaires islamiques appelle les fidèles et responsables des mosquées au strict respect des mesures barrières édictées en vue de limiter la propagation du coronavirus.