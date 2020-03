Coronavirus : le Conseil supérieur des affaires islamiques souscrit aux mesures prises par les autorités

Le 2ème vice-président du CSAI, Cheikh Ahmat Annour, a demandé vendredi à tous les musulmans de se conformer aux mesures sanitaires prises par les autorités du pays.

Le gouvernement pourra compter sur les chefs religieux. À l’issue d’une réunion tenue ce vendredi 19 mars entre les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), la Cellule de veille et de sécurité sanitaire, le gouverneur et le maire de la ville de N’Djamena, le CSAI a demandé à toute la communauté musulmane de respecter scrupuleusement les orientations données par les autorités, en l’occurrence l’interdiction de tout rassemblement dépassant 50 personnes dans les mosquées et l’arrêt de toutes les autres activités religieuses.

« Les cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi à la mosquée sont interdites officiellement et je demande à tous les musulmans de multiplier les premières et d’invoquer Allah de chasser la maladie », a déclaré vice-président, Cheikh Ahmat Annour.

Ces dernières 24 heures, les autorités ont annoncé plusieurs mesures interdisant les rassemblements et ordonnant la fermeture des cabarets, restaurants, casinos et, depuis ce vendredi, les mosquées et autres lieux de culte.