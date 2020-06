Coronavirus : le centre d’appel ‘’1313’’ renforce ses dispositifs

Après trois mois d’activités, le centre d’appel ‘’1313’’, mis en place par le gouvernement tchadien a procédé à la modernisation de ses services pour encore mieux répondre aux attentes des Tchadiens.

Depuis le 30 mars 2020, le centre d’appel, géré par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a enregistré 401 333 appels et 1 016 signalements. Avec le nouveau projet de modernisation, le centre va renforcer son équipe et ses équipements. De 16, les téléconseillers vont passer à 25 personnes.

Le projet de redynamisation du centre d’appel permet de booster le travail de l’équipe. Seront désormais possibles : l’enregistrement des appels ; la gestion des files d’attentes, sonneries d’attentes personnalisés ; le reporting en temps réel…

« Au début, ces jeunes ont eu des difficultés compte tenu des appels et par la suite ils se sont habitués et même les gens ont compris que c’est une nécessité. Avec le soutien des partenaires, le call center est bien équipé et les jeunes qui y travaillent sont dans des bonnes conditions et avec des équipements haute gamme » souligne le ministre de la Communication, Oumar Yaya, lors de la visite effectuée cet après-midi au centre d’appel.

Les téléconseillers seront répartis en 3 équipes et travailleront 24/24. « L’alerte en épidémiologie c’est la porte d’entrée pour pouvoir prendre en charge la maladie. C’est très important que le lieu de l’alerte soit redynamisé et c’est le cas. Il faut s’en féliciter » se réjouit le Pr Choua Oucheimi, Coordinateur national de la riposte sanitaire.