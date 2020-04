Coronavirus : la cellule de veille désigne un porte-parole

La cellule de veille et de sécurité sanitaire a mis en place une commission communication et sensibilisation qui fera le point quotidiennement sur l’évolution de la maladie de covid-19 à travers son porte-parole nouvellement désigné, Dr Chérif Baradine.

Désormais, la commission communication de la cellule de veille et sécurité sanitaire fera un point quotidien sur l’évolution de la maladie au sein du ministère de la santé publique. Son rôle est de suivre et de mettre en œuvres le plan de communication et de sensibilisation contre le covid-19. Aussi de faciliter toutes les démarches aux journalistes en matière d’accès aux sources fiables d’informations.

Pour cette tâche, Dr Chérif Baradine est nommé porte-parole du gouvernement dans la lutte contre le covid-19. Il répondra à toutes les questions des journalistes concernant la pandémie.

«Nous saisissons cette occasion pour vous annoncer officiellement qu’à partir d’aujourd’hui, vous n’aurez plus de problèmes d’accès aux professionnels de santé pour vos interviews en vue de sensibiliser nos populations » souligne Dr Chérif Baradine.

Pour le respect des consignes du gouvernement relatif à la conduite à tenir pour éviter la propagation de la maladie, deux salles ont été préparées au ministère de la santé pour accueillir les journalistes.