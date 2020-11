Coronavirus : deux laboratoires annoncent un candidat-vaccin “efficace à 90 %”

Un vaccin développé par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech est “efficace à 90 %” pour prévenir les infections au Covid-19, ont annoncé lundi ces sociétés pharmaceutiques en se basant sur les résultats de leur essai en phase 3. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden dit y voir un signe d'”espoir”, tandis que Donald Trump salue une “excellente nouvelle”.

C’est le premier essai clinique en phase 3 à publier des résultats aussi positifs. Les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont annoncé, lundi 9 novembre, que leur vaccin développé conjointement est “efficace à 90 %” pour prévenir les infections au nouveau coronavirus, selon les premiers résultats de l’essai à grande échelle. Toujours en cours, celui-ci en est à la dernière étape avant une demande d’homologation. C’est un signe d'”espoir”, selon le président élu américain Joe Biden, et une “excellente nouvelle” pour le président sortant Donald Trump.

La protection des patients a été obtenue sept jours après l’injection de la deuxième dose du vaccin et 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires.

« Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19 », a déclaré le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a applaudi dans un tweet ces “nouvelles encourageantes”, saluant également “tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19”.

Source: France24