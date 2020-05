Coronavirus : des artistes tchadiens chantent pour sensibiliser

MUSIQUE – Les artistes sont les porte-voix du peuple. En ce temps de crise sanitaire causée par la Covid-19, les artistes tchadiens ont pris à cœur ce devoir de sensibiliser la population. Ils ont sorti plusieurs titres dans ce sens.

La musique adoucit les mœurs et elle est un canal idéal pour transmettre des messages de sensibilisation. Plusieurs artistes tchadiens ont compris les enjeux de leur rôle dans la société et ont participé à leur manière à informer la population sur la pandémie de Covid 19.

Le message transmis reste globalement le même : se laver régulièrement les mains, saluer sans serrer les mains, tousser ou éternue dans son coude ou un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Mais les artistes ont fait montre de leur talent en proposant des mélodies variées et parfois dans différents genres musicaux et en différentes langues. Ainsi nous avons un bout de slam dans le titre «Stop Covid» d’un collectif d’artistes.

Le premier artiste à s’atteler à la tâche est N2A, l’artiste de « l’actualité », avec le titre Alerte Covid-19.

Connaissant la population tchadienne, j’ai jugé important de l’interpeller ainsi que le gouvernement sur cette question de santé publique, la Covid-19. Il est aussi de mon devoir de sensibiliser sur les règles d’hygiène, seules barrières face à cette pandémie. N2A

D’autre titres ont rapidement suivi notamment celui de Ngass David, du Syndikat Toumaï Rap, etc. Ces chansons sont diffusées dans les radios et télévisions du pays.

Utiliser la musique pour faire passer des messages de santé publique ne date pas d’hier. La chanson de l’artiste Izra L sur le ver de Guinée en est un exemple.

Syndikat Toumaï Rap