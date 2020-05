Coronavirus : des agents sanitaires formés à la prévention de la maladie dans les communautés urbaine

Des agents sanitaires bénéficient d’une formation de deux jours sur le thème : ‘’Renforcement de la prévention de la maladie à Coronavirus dans les communautés urbaines’’. C’est une initiative de la Croix-Rouge du Tchad et celle de la France qui est lancée officiellement ce 27 mai à la Maison nationale de la femme.

Les cas de contamination au coronavirus enregistrés tous les jours par les autorités sanitaires poussent la Croix-Rouge du Tchad en collaboration avec celle de la France, à lancer une formation des agents sanitaires. Une formation qui vise à appuyer le ministère de la Santé publique en renforçant les capacités des agents sur la maladie à Coronavirus, pour une meilleure surveillance de riposte contre la Covid-19.

Au cours de cette formation l’accent sera mis entre autres sur : la communication de risque et engagement communautaire à travers la diffusion des messages et les dialogues avec la communauté ; la surveillance épidémiologique à base communautaire à travers les volontaires, les relais communautaires et autres.

Au regard de la situation épidémiologique actuelle, avec l’existence de chaine de contamination non maitrisée dans les communautés… il est urgent d’entreprendre une formation de toute les équipes de surveillance et de prise en charge dans les districts, précisément dans le district de N’Djamena Est, sur les concepts et méthodes d’intervention afin d’optimiser des actions sur les meilleures solutions. Raouda Mahamat Youssouf, Déléguée sanitaire provinciale de N’Djamena.

Cette formation n’est pas la seule selon le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi : « une série de formations comme celle dont nous lançons ce matin a été organisée. Cette remise à niveau s’inscrit dans le cadre de la réponse de la Croix-Rouge du Tchad au Covid-19 conformément au plan de contingence du ministère de la Santé publique ».

Le représentant de l’ambassadeur de la France au Tchad, Paul Antoine Decraene, a profité de cette opportunité pour réitérer le soutien de la France dans la lutte contre le Covid-19. « La Croix-Rouge mobilisera 160 volontaires, et plus de 50 membres rattachés aux équipes d’intervention communautaire, et 140 agents de la santé seront formés et déployés à N’Djamena ainsi qu’à Gozator », a-t-il indiqué.

Djimhodoum Serge