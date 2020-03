Coronavirus au Tchad : les magasins de vente des produits non alimentaires fermés dès le 23 mars

SANTÉ – Dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus, le gouvernement a décidé ce lundi de la fermeture, à compter de ce jour, des points de vente des produits non alimentaires.

Lieux de grillade, boutiques et magasins de vente des articles et produits non alimentaires, … Tous ne doivent plus ouvrir leurs portes dès ce lundi 23 mars. C’est qu’a décidé le gouvernement tchadien qui vient de renforcer une fois de plus les mesures barrières contre le coronavirus.

“Par contre, les pharmacies, les alimentations, le commerce des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités tels que : savon, omo, eau de javel, gaz, carburants et lubrifiants’ sont autorisés”, précise le communiqué du gouvernement.

Les autorités invitent “les responsables des marchés, ceux de la sécurité, du maintien de l’ordre ainsi que la police municipale à faire respecter strictement ces mesures sur l’ensemble du territoire national, afin d’assurer une meilleure sécurité sanitaire au tchadiens”.

LIRE AUSSI : bientôt la première guérison du coronavirus au Tchad ?