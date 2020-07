Coronavirus : Airtel Tchad lance une campagne encourageant ses clients à éviter les activités imprudentes

MESSAGE – Airtel Tchad a lancé il y a quelques semaines une campagne encourageant plus de 630 000 utilisateurs de Smartphones Airtel à utiliser l’application « My Airtel » pour éviter toute activité présentant des risques de contagion pendant la crise COVID-19.

La campagne « COVIDUPS » apporte une touche d’humour et d’originalité au message de responsabilité sociale de COVID-19. Le concept met en scène une série de personnages animés : les « COVIDUPS » – qui représentent chacun un aspect différent des comportements des gens en réponse aux mesures de sécurité, notamment Monsieur « Pot De Colle », Monsieur Cash et Monsieur muscle.

La campagne montre comment ces personnages familiers – et potentiellement dangereux – peuvent tous éviter d’être contaminer en utilisant l’application « My Airtel », qui offre une solution numérique unique pour payer des factures, des biens et des services, et transférer de l’argent à sa famille et à ses amis grâce à Airtel Money. N’ayant pas à faire la queue, les clients évitent ainsi de se trouver dans l’environnement proche des « COVIDUPS ». En outre, l’application « My Airtel » permet aux clients d’acheter du crédit Internet pour se connecter aux réseaux sociaux, télécharger des vidéos, écouter de la musique en streaming et de chatter en vidéo depuis chez eux.

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19 et de la mise en application des mesures de confinement dans les différents pays, Airtel Africa a redoublé d’efforts pour s’assurer que les consommateurs restent connectés à leurs amis et à leur famille. Airtel Africa a vu son nombre d’inscriptions augmenter de 10 fois et 36 % des utilisateurs enregistrés utilisent activement l’application « My Airtel », démontrant sa valeur en permettant aux clients de continuer à gérer leurs finances et de se divertir en toute sécurité tout en respectant les mesures de distanciation sociale mises en place à la suite de l’épidémie.

Au cours des prochaines semaines, la campagne COVIDUPS continuera à être publier via les canaux des médias sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, les canaux internes et propres à Airtel, ainsi que les canaux numériques.

« Cette nouvelle campagne vise à injecter un peu de légèreté dans notre message (#Soyonsintelligentsetprudents) », a déclaré M. DJIBRIL TOBE, le Directeur Général d’Airtel Tchad. « Nous souhaitons démontrer toutes les fonctionnalités de l’application My Airtel et comment celle-ci peut répondre à des besoins multiples pendant la crise actuelle, des paiements numériques jusqu’aux divertissements et à l’hébergement de réunions virtuelles pendant la pandémie ».

Pour soutenir le lancement de la campagne « COVIDUPS », Airtel Tchad propose aux clients les livraisons à domicile des routeurs 4G (« 4G Pocket wifi » et « 4G SMARTBOX ») et de ses SIMs achetées. Airtel Tchad propose également des nouvelles offres mobiles prépayées avec les forfaits « Hallou Marawai Djedid » (*342*2#), Double bonus (MB) Internet à l’achat de nouveau Smartphone, plus de forfaits Internet pour profiter de la 4G (*342*4#) et le service Airtel Money (*436#) qui offre désormais la gratuité dans les frais de transaction, mais aussi la liaison des comptes Airtel-Money/Ecobank pour faciliter les transactions bancaires, en restant chez soi en toute sécurité et en bonne santé.

Airtel Tchad va également lancer une initiative « Community Champion » (Sois le(la) boss de ton quartier), destinée à rester en contact avec les clients et à s’assurer que ceux-ci peuvent subvenir à leurs besoins financiers, à ceux de leurs amis et de leur famille en ces temps sans précédent. Les clients peuvent recharger n’importe quel montant pour leurs amis et leur famille en utilisant Airtel Money et gagner 5 % de minutes d’appels supplémentaires, ou effectuer un achat en utilisant une carte de débit/crédit via l’application My Airtel et gagner de la même manière de minutes d’appels supplémentaires. Ces minutes d’appels supplémentaires peut également être envoyé à des amis et à la famille en utilisant la fonction Me2U de l’application My Airtel, ce qui permet aux clients de soutenir ceux qui en ont un besoin urgent.