Coronavirus : 65 cas confirmés et 1 décès pour le mois d’octobre et 17 malades sous traitement

La situation épidémiologique de la Covid-19 durant le mois d’octobre 2021 sur l’ensemble du pays se présente comme suit: sur 8247 échantillons analysés, il y a :

65 cas confirmés :

45 à N’Djamena ;

10 au Tibesti ;

3 au Guéra ;

3 au Mayo Kebbi Ouest ;

3 au Logone Oriental ;

1 au Wadi Fira et

1 post – mortem au Sila.

1 décès, soit un total de décès de 175 ;

17 malades sous traitement .

Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 5105 répartis dans vingt (20) provinces.

Le nombre des personnes vaccinées depuis le 04 juin 2021 est de 165.934 dont 61.570 durant le mois d’octobre.

La Coordination Nationale des Actions de Lutte contre la Covid-19 invite la population à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières. En cas de signes tels que la fièvre, la toux, l’éternuement et les difficultés respiratoires, appeler gratuitement le 1313 ou se rendre dans un service de santé le plus proche .